43% россиян считают идеальным отдыхом отпуск, проведенный в России, сообщает портал asn24.ru со ссылкой на исследование агентства SuperJob.

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В том, что идеальный отпуск — это отпуск в России, мужчины убеждены чаще женщин (46 % против 39 % соответственно). Тех, кто в идеале хотел бы отдохнуть за рубежом, больше среди опрошенных до 34 лет, чем среди респондентов старше 45 лет (34 % против 28 %). По сравнению с прошлым годом, число поклонников отдыха в России выросло на четверть.

Сторонники отдыха в России чаще всего считают лучшими такие места, как Сочи и Адлер (13%), Крым (12%) и Санкт-Петербург (8%). По 6% предпочли бы провести отпуск на курортах Краснодарского края и дома, в родном городе. Москву считают идеальным местом для отпуска 4% опрошенных. Санкт-Петербург отличным местом для проведения отпуска чаще называют женщины, а Дальний Восток и Байкал — мужчины. По сравнению с прошлым годом сократилось число россиян, которые хотели бы выбрать для отпуска Сочи и Крым.

Дальний Восток также вошел в список мест, которые выбирают для отпуска. По данным опроса сервиса SuperJob, 3% респондентов хотели бы отдохнуть в ДФО. В прошлом году таких было 2%.