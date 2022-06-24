Стало известно о возрастании интереса туристов к Москве

О возросшем интересе туристов к Москве стало известно из данных, предоставленных руководителем городского Департамента экономической политики и развития Кириллом Пуртовым, сообщает официальный сайт мэра столицы. За первые пять месяцев 2022 года выручка гостиниц и турагентств выросла на треть по сравнению с прошлым годом и достигла 36,9 миллиарда рублей.

Фото: Мослента Мослента

«Количество чеков, показывающее число клиентов, за это же время составило 6,4 тысячи, что на 9,3 процента больше, чем за те же месяцы прошлого года», — цитирует портал Пуртова. По его данным, обороты туристических агентств за январь-май этого года превысили 197,3 миллиарда рублей. По сравнению с тем же периодом прошлого года объем вырос на 29,4 процента. Среднесуточные обороты сферы в мае 2022-го составили 1,85 миллиарда рублей, что на 23,4 процента больше, чем в предыдущем месяце.

Внушительные показатели мая обычно связывают с майскими праздниками, когда наибольшее количество россиян может позволить себе отправиться в путешествие. И то, что многие приезжают именно в Москву, говорит об интересе граждан к Москве как к туристическому направлению, говорится в сообщении. С 30 апреля по 10 мая 2022 года Москву посетили 1,6 миллиона туристов, в то время как в прошлом году этот показатель составил 1,1 миллиона.