Появился еще один способ попасть из России в Турцию

C 16 июля туристы смогут отправиться из Сочи в Турцию по Черному морю на круизных лайнерах Astoria Grande. О том, что появился еще один способ попасть в балканскую страну из России, сообщил Ростуризм в своем Telegram-канале.

Фото: Miray International / YouTube Miray International / YouTube

Отмечается, что путешественники могут забронировать туры с июля по октябрь. На выбор туристам предлагаются три маршрута, включающие посещение Стамбула, Трабзона, Чешме, Синопа и Бозджаада.

В туриндустрии пояснили, что недельный тур на одного человека начинается от 78 тысяч рублей. В эту сумму входит размещение в двухместной каюте без окна. При этом самый дорогой тур обойдется в 240 тысяч рублей.

Изначально предполагалось, что первый круиз запустят 2 апреля, однако впоследствии дату перенесли на неопределенное время без объяснения причин.