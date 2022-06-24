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2 часа назад

Появился еще один способ попасть из России в Турцию

Lenta.ru

C 16 июля туристы смогут отправиться из Сочи в Турцию по Черному морю на круизных лайнерах Astoria Grande. О том, что появился еще один способ попасть в балканскую страну из России, сообщил Ростуризм в своем Telegram-канале.

Появился еще один способ попасть из России в Турцию
Фото:  Miray International / YouTube Miray International / YouTube

Отмечается, что путешественники могут забронировать туры с июля по октябрь. На выбор туристам предлагаются три маршрута, включающие посещение Стамбула, Трабзона, Чешме, Синопа и Бозджаада.

В туриндустрии пояснили, что недельный тур на одного человека начинается от 78 тысяч рублей. В эту сумму входит размещение в двухместной каюте без окна. При этом самый дорогой тур обойдется в 240 тысяч рублей.

Изначально предполагалось, что первый круиз запустят 2 апреля, однако впоследствии дату перенесли на неопределенное время без объяснения причин.

Ранее стало известно, что у российских туристов появится больше возможностей отдохнуть на Эгейском море в Турции — со 2 июля в Измир будут чаще летать рейсы из России.

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