Визовые центры Греции перестали принимать документы на визы у россиян

Визовые центры Греции уведомили туроператоров и персональных заявителей о временном прекращении приема документов на визы в республику. Соответствующее письмо имеется в распоряжении редакции TourDom.ru

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

«С 27 июня все визовые центры Греции в России останавливают прием документов, так как по техническим причинам консульства Греции в Москве, Санкт-Петербурге и Новороссийске приостанавливают свою работу на неопределенный срок», – говорится в сообщении.

Уточняется, что заявители, имеющие актуальную запись на даты после 27 июня, могут перенести ее на более поздний срок. Однако когда именно прием документов возобновится, пока неизвестно.

Кроме того, все офисы ВЦ будут по-прежнему оказывать консультационные услуги, а также осуществлять выдачу паспортов туристам.