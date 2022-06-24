Пара отправилась в путешествие на парусной яхте и пропала посреди океана

Пожилая пара туристов из США решила переплыть Атлантику на парусной яхте и пропала посреди океана. Об этом пишет New York Post.

Фото: Dale Evelyn Jones Dale Evelyn Jones

Так, 65-летние Янни Никопулос и Дейл Джонс из штата Вирджиния отправились в плавание 8 июня — они планировали преодолеть около 4,3 тысячи километров до Азорских островов (Португалия) на 10-метровом судне.

Первое время путешественники регулярно созванивались с близкими, однако на пятый день, находясь в 740 километрах от берега США, они пожаловались на плохую погоду, после чего перестали выходить на связь.

На следующий день дочь Джонса обратилась к береговой охране.

«Мы не увидели каких-либо признаков бедствия, но все равно оповестили все морские суда, которые находятся в этом районе, о пропаже», — заявили в экстренных службах.

Сейчас в поисках пожилой пары участвуют также власти Канады, Бермудских и Азорских островов