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4 часа назад

Пара отправилась в путешествие на парусной яхте и пропала посреди океана

Lenta.ru

Пожилая пара туристов из США решила переплыть Атлантику на парусной яхте и пропала посреди океана. Об этом пишет New York Post.

Пара отправилась в путешествие на парусной яхте и пропала посреди океана
Фото: Dale Evelyn JonesDale Evelyn Jones

Так, 65-летние Янни Никопулос и Дейл Джонс из штата Вирджиния отправились в плавание 8 июня — они планировали преодолеть около 4,3 тысячи километров до Азорских островов (Португалия) на 10-метровом судне.

Первое время путешественники регулярно созванивались с близкими, однако на пятый день, находясь в 740 километрах от берега США, они пожаловались на плохую погоду, после чего перестали выходить на связь.

На следующий день дочь Джонса обратилась к береговой охране.

«Мы не увидели каких-либо признаков бедствия, но все равно оповестили все морские суда, которые находятся в этом районе, о пропаже», — заявили в экстренных службах.

Сейчас в поисках пожилой пары участвуют также власти Канады, Бермудских и Азорских островов

Ранее в июне 57-летний британец исчез при странных обстоятельствах во время путешествия на Сейшельские острова. Мужчина пошел на прогулку в джунгли по тропе Гранд-Барб, которая проходит по горной местности островов, и пропал без вести. Поиски продолжались три недели, после чего власти островного государства признали его погибшим.

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