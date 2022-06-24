К горному озеру в Карачаево-Черкессии впервые проложат турмаршрут

В Тебердинском национальном парке Карачаево-Черкесии планируют проложить первый туристический экомаршрут к горному Мусса-Ачитарскому озеру. Об этом сообщает «Интерфакс».

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Как рассказал начальник отдела экопросвещения нацпарка Юрий Саркисян, это будет маршрут протяженностью пять километров с подъемом на высоту около 2,2 тысячи метров над уровнем моря. Сейчас озера можно увидеть только с канатной дороги.

В настоящий момент специалисты занимаются расчисткой завалов и формированием тропы для путешественников. Далее будет проведено обустройство маршрута, в том числе установка аншлагов, мест отдыха и КПП.