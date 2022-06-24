Туризм посчитали способом лечить старческое слабоумие

Путешествия терапевтически действуют на человека. Такие выводы сделала международная группа ученых.

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По словам специалистов, туризм вполне может избежать деменции или старческого слабоумия.

Ученые объяснили, что человек во время путешествий человек получает много новых впечатлений, а новый опыт когнитивно и сенсорно стимулирует мозг, благоприятно воздействуя на мозг при деменции. При этом мозг работает эффективнее, когда ему нужно адаптироваться к новым условиям.

Другое очевидное преимущество туризма заключается в том, что в путешествиях, обычно, человек больше двигается. А физическая активность положительно сказывается и на психологическом состоянии. На улучшение состояния влияют и другие факторы.

Ученые считают, что путешествия стоит применять во врачебной практике, но отправляться в отпуск лучше с близкими, а не в одиночестве.