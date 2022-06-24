Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+25° в 
USD 53.32EUR 55.96
Войти в почту
1 час назад

Туризм посчитали способом лечить старческое слабоумие

Диана Товсепова

Путешествия терапевтически действуют на человека. Такие выводы сделала международная группа ученых.

Туризм посчитали способом лечить старческое слабоумие
Фото: PxherePxhere

По словам специалистов, туризм вполне может избежать деменции или старческого слабоумия.

Ученые объяснили, что человек во время путешествий человек получает много новых впечатлений, а новый опыт когнитивно и сенсорно стимулирует мозг, благоприятно воздействуя на мозг при деменции. При этом мозг работает эффективнее, когда ему нужно адаптироваться к новым условиям.

Другое очевидное преимущество туризма заключается в том, что в путешествиях, обычно, человек больше двигается. А физическая активность положительно сказывается и на психологическом состоянии. На улучшение состояния влияют и другие факторы.

Ученые считают, что путешествия стоит применять во врачебной практике, но отправляться в отпуск лучше с близкими, а не в одиночестве.

Ранее мы писали о том, как вести себя, если получил травму заграницей.

Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители