Туризм посчитали способом лечить старческое слабоумие

Путешествия терапевтически действуют на человека. Такие выводы сделала международная группа ученых.
По словам специалистов, туризм вполне может избежать деменции или старческого слабоумия.
Ученые объяснили, что человек во время путешествий человек получает много новых впечатлений, а новый опыт когнитивно и сенсорно стимулирует мозг, благоприятно воздействуя на мозг при деменции. При этом мозг работает эффективнее, когда ему нужно адаптироваться к новым условиям.
Другое очевидное преимущество туризма заключается в том, что в путешествиях, обычно, человек больше двигается. А физическая активность положительно сказывается и на психологическом состоянии. На улучшение состояния влияют и другие факторы.
Ученые считают, что путешествия стоит применять во врачебной практике, но отправляться в отпуск лучше с близкими, а не в одиночестве.
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