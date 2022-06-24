Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+25° в 
USD 53.32EUR 55.96
Войти в почту
1 час назад

Нижегородским туристам советуют не покидать отели в Греции и Турции из-за русофобии

В городе N

Нижегородским туристам советуют не покидать отели в Греции и Турции из-за русофобии. Об этом пишет ИА «Время Н» со ссылкой на председателя комитета по туризму нижегородской ТПП Татьяну Смайл.

Россиянам советуют не покидать отели в Греции и Турции из-за русофобии
Фото: В городе NВ городе N

Вчера в новостной ленте была информация об избиении в Греции российских туристов, — сказала Смайл, отметив, что в Турции пока спокойно.

Она также добавила, что сейчас изменился режим отдыха за рубежом, поэтому туристам стоит быть осторожными и не забывать о страховках.

Не следует далеко отходить от отеля, не нужно вступать в диалог с подозрительными людьми. Лучше выезжать только в дружественные страны, в недружественные не рекомендуется, — заключила Татьяна Смайл.

Напомним, полеты в Турцию из Нижнего Новгорода возобновились с 22 июня.

Новости путешествий,Татьяна Смайл,Торгово-промышленная палата,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители