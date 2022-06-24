Россиянам советуют не покидать отели в Греции и Турции из-за русофобии

Нижегородским туристам советуют не покидать отели в Греции и Турции из-за русофобии. Об этом пишет ИА «Время Н» со ссылкой на председателя комитета по туризму нижегородской ТПП Татьяну Смайл.

Фото: В городе N В городе N

Вчера в новостной ленте была информация об избиении в Греции российских туристов, — сказала Смайл, отметив, что в Турции пока спокойно.

Она также добавила, что сейчас изменился режим отдыха за рубежом, поэтому туристам стоит быть осторожными и не забывать о страховках.

Не следует далеко отходить от отеля, не нужно вступать в диалог с подозрительными людьми. Лучше выезжать только в дружественные страны, в недружественные не рекомендуется, — заключила Татьяна Смайл.