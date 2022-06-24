Куда отправятся отдыхать россияне этим летом

В этом году большая часть – 84% – отправятся путешествовать по стране. Самое популярное направление – это Сочи. В среднем, цена перелета туда и обратно выйдет немногим дороже 13 тысяч рублей. На втором месте – Санкт-Петербург. Авиабителы в обе стороны – чуть дороже 10 тысяч. А на третьем месте по популярности у россиян – столица. На перелет в Москву и обратно понадобится меньше девяти тысяч рублей. На отдых внутри страны россияне отводят 11 дней.