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1 час назад

Куда отправятся отдыхать россияне этим летом

Мир24

Аналитики сервиса Яндекс. Путешествия выяснили, куда поедут отдыхать россияне этим летом, передает «МИР 24».

Куда отправятся отдыхать россияне этим летом
Фото: Мир24Мир24

В этом году большая часть – 84% – отправятся путешествовать по стране. Самое популярное направление – это Сочи. В среднем, цена перелета туда и обратно выйдет немногим дороже 13 тысяч рублей. На втором месте – Санкт-Петербург. Авиабителы в обе стороны – чуть дороже 10 тысяч. А на третьем месте по популярности у россиян – столица. На перелет в Москву и обратно понадобится меньше девяти тысяч рублей. На отдых внутри страны россияне отводят 11 дней.

Сочи – ₽13 088 Санкт-Петербург – ₽10 320 Москва – ₽8 647

Лидер среди зарубежных направлений – Турция. В среднем за перелет туда и обратно россиянин отдаст 37 тысяч рублей. На втором месте по популярности – Армения. Билеты в обе стороны в среднем стоят 25 с половиной тысяч. Замыкает тройку лидеров зарубежных направлений, куда этим летом полетят россияне, Узбекистан. Билеты в республику и обратно – чуть больше 23 тысяч рублей. Отдых за границей традиционно длится немного дольше: две с половиной недели.

Турция – ₽36 900 Армения – ₽25 500 Узбекистан – ₽23 300

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