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8 минут назад

«Они кричали: «Помогите!»: очевидцы рассказали о страшном шторме в Сочи

Мир24иещё 1

В Сочи возобновили поиски четверых людей, которых унесло в машинах в море. Найдены тела двух погибших. Спастись в трагедии удалось одному мужчине. Сейчас он находится в больнице, передает «МИР 24».

«Они кричали: «Помогите!»: очевидцы рассказали о страшном шторме в Сочи
Фото: МЧС России/ТАСС МЧС России/ТАСС

«Кричали: «Помогите, помогите!». Две машины, по-моему: Audi черная и советская «девятка» или «восьмерка». Когда они плыли, вот здесь рыбацкая такая контора, сторож вышел и «помогите» услышал, хотел спасти их. И его унесло в море», – рассказал местный житель Роман Романов.

Позднее сторож выбрался на берег. Наземная группа уже осмотрела 15 километров побережья. Поиски пропавших осложняет мутная после шторма вода, завалы из деревьев и камней. Вертолет МЧС России уже обследовал больше 60 квадратных километров.

Напомним, в ночь на пятницу потоком воды в море унесло две машины. В них находились семь человек, среди них трое детей.

В 11 населенных пунктах, где бушевала стихия, ввели локальный режим ЧС. Полиция на месте охраняет пострадавшие дома. Штормовое предупреждение в регионе продлили до понедельника. Синоптики прогнозируют грозовые ливни, град, смерчи и сход селей. Из-за непогоды в Сочи закрыли ряд туристических объектов.

«Мы в ночнушках все были, пока штаны надели, детям куртки. Я только одному успела. Вышли во двор, воды много было. Мы зашли в столовую, оттуда залезли на барную стойку. Воды было еще больше. Оттуда залезли на крышу», – поделилась местная жительница.

По уточненным данным, из-за непогоды в Сочи повреждены больше 80 домов. А пляжи, которые завалило деревьями и другим мусором, расчистят к понедельнику.

Новости путешествий,Роман Романов,МЧС России,
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