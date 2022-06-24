Появилась возможность отдохнуть в ОАЭ по цене Турции

Россиянам предложили отдых в качественных отелях «все включено» на курорте Рас-эль-Хайма по цене путевок в Турцию. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По данным компании Coral Travel, средняя стоимость тура на двоих с вылетом в июле составляет 1800-2000 условных единиц (примерно 100-120 тысяч рублей). Кроме того, сейчас многие объекты размещения эмирата предлагают скидки на проживание.

Как рассказали эксперты, в Рас-эль-Хайме есть множество развлечений, которые позволят разнообразить пляжный отдых. Например, в регионе расположена самая высокая точка ОАЭ, пик Джебель Джейс, где можно полетать на самом длинном в мире зиплайне.

Также отдыхающих приглашают посетить жемчужные фермы и заповедник Аль Вади. Кроме того, Департамент по развитию туризма эмирата активно продвигает местную гастрономию (аутентичную кухню племен) и отдых в горах.