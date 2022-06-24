Из Казани запускают чартерные рейсы в Анталью

Авиакомпания из России запускает чартерные рейсы из столицы Татарстана в турецкий город Анталья. Авиарейсы будут выполняться трижды в неделю. Для перелетов задействуют лайнер с 238 посадочными местами — Boeing 757, сообщает пресс-служба международного аэропорта "Казань".

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Полетная программа будет выполняться до окончания октября 2022 года.

Напомним, что 15 ноября 2020 года аэропорт "Бегишево" объявил о том, что с начала ноября авиарейсы в Сочи станут круглогодичными.