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1 час назад

Из Казани запускают чартерные рейсы в Анталью

Реальное время

Авиакомпания из России запускает чартерные рейсы из столицы Татарстана в турецкий город Анталья. Авиарейсы будут выполняться трижды в неделю. Для перелетов задействуют лайнер с 238 посадочными местами — Boeing 757, сообщает пресс-служба международного аэропорта "Казань".

Из Казани запускают чартерные рейсы в Анталью
Фото: Реальное времяРеальное время

Полетная программа будет выполняться до окончания октября 2022 года.

Напомним, что 15 ноября 2020 года аэропорт "Бегишево" объявил о том, что с начала ноября авиарейсы в Сочи станут круглогодичными.

С 27 июня из Казани запускаются дополнительные рейсы в Дубай. Полеты будут выполняться по понедельникам, средам и субботам. Время в пути составит 5 часов. Также с 23 сентября планируется увеличение количества рейсов. Самолеты станут летать по пятницам и воскресеньям.

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