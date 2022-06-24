Выручка гостиниц и турагентств столицы выросла на треть

«Выручка гостиниц за первые пять месяцев этого года достигла 36,9 миллиарда рублей, что в текущих ценах на 35,4 процента больше, чем за аналогичный период 2021 года. Количество чеков, показывающее число клиентов, за это же время составило 6,4 тысячи, что на 9,3 процента больше, чем за те же месяцы прошлого года. В свою очередь, обороты туристических агентств за январь — май превысили 197,3 миллиарда рублей, опередив прошлогодние показатели на 29,4 процента. Количество чеков выросло на 34,7 процента — до 19,8 тысячи»,