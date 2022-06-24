Выручка гостиниц и турагентств столицы выросла на треть

Обороты столичных гостиниц и турагентств за пять месяцев этого года на треть превысили показатель аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель городского Департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов.
«Выручка гостиниц за первые пять месяцев этого года достигла 36,9 миллиарда рублей, что в текущих ценах на 35,4 процента больше, чем за аналогичный период 2021 года. Количество чеков, показывающее число клиентов, за это же время составило 6,4 тысячи, что на 9,3 процента больше, чем за те же месяцы прошлого года. В свою очередь, обороты туристических агентств за январь — май превысили 197,3 миллиарда рублей, опередив прошлогодние показатели на 29,4 процента. Количество чеков выросло на 34,7 процента — до 19,8 тысячи»,
— уточнил он.
Среднесуточные обороты сферы гостеприимства в мае составили 1,85 миллиарда рублей, что на 23,4 процента больше, чем в апреле, и на 8,7 процента превосходит обороты гостиниц и турагентств в феврале текущего года.
Такой рост обычно связан с увеличением потока туристов в майские праздники, что говорит об интересе граждан к Москве как к туристическому направлению. По данным столичного Комитета по туризму, с 30 апреля по 10 мая столицу посетили 1,6 миллиона туристов, в то время как в прошлом году этот показатель составил 1,1 миллиона.
«В летние месяцы можно ожидать продолжения притока туристов в Москву, что будет способствовать росту показателей туриндустрии столицы»,
— добавил Кирилл Пуртов.