Новые автобусные маршруты для туристов появятся в Кыргызстане

В Кыргызстане запускают шаттл-басы. Комфортабельные микроавтобусы будут возить гостей из Бишкека на озеро Иссык-Куль. Власти запустят и специальное мобильное приложение, которое позволит заранее бронировать билеты, передает «МИР 24».
«Их разница от общественного транспорта в том, что это безостановочно. Это четко по расписанию это четко сидячие места, которые пронумерованы. Стоимость от аэропорта до города – 150 сомов»,
– заявила президент фонда поддержки развития туризма в Кыргызстане Елена Калашникова.
Также в Кыргызстане начали строить так называемые RestPoint. Это специальные точки отдыха, где путешественники смогут принять душ, зарядить гаджеты или перекусить. Сооружения возведут в виде древних караван-сараев. Первые шесть точек появятся в Иссык-Кульской и Ошской областях.