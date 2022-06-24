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36 минут назад

Новые автобусные маршруты для туристов появятся в Кыргызстане

Мир24

В Кыргызстане запускают шаттл-басы. Комфортабельные микроавтобусы будут возить гостей из Бишкека на озеро Иссык-Куль. Власти запустят и специальное мобильное приложение, которое позволит заранее бронировать билеты, передает «МИР 24».

Новые автобусные маршруты для туристов появятся в Кыргызстане
Фото: Мир24Мир24

«Их разница от общественного транспорта в том, что это безостановочно. Это четко по расписанию это четко сидячие места, которые пронумерованы. Стоимость от аэропорта до города – 150 сомов»,

– заявила президент фонда поддержки развития туризма в Кыргызстане Елена Калашникова.

Также в Кыргызстане начали строить так называемые RestPoint. Это специальные точки отдыха, где путешественники смогут принять душ, зарядить гаджеты или перекусить. Сооружения возведут в виде древних караван-сараев. Первые шесть точек появятся в Иссык-Кульской и Ошской областях.

Новости путешествий,Елена Калашникова,
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