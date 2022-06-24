Авиакомпания Lufthansa отменит еще 2,2 тысячи рейсов

Крупнейшая немецкая авиакомпания Lufthansa отменила еще 2,2 тыс. из 80 тыс. рейсов в аэропортах в городах Франкфурт-на-Майне и Мюнхен, которые должны были совершиться в июле, из-за дефицита персонала. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы авиаперевозчика.

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"Отмены касаются, в частности, рейсов по Германии и Европе, но не традиционных направлений отдыха, которые пользуются высокой популярностью в курортный сезон",

- сказали в компании.

Рейсы отменяют по нескольким причинам, в частности из-за погодных условий и повышенного уровня заболеваемости коронавирусом.

В Lufthansa добавили, что службы наземного обслуживания в аэропортах также страдают от нехватки персонала.