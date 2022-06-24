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1 час назад

Авиакомпания Lufthansa отменит еще 2,2 тысячи рейсов из-за нехватки персонала

Газета.Ru

Крупнейшая немецкая авиакомпания Lufthansa отменила еще 2,2 тыс. из 80 тыс. рейсов в аэропортах в городах Франкфурт-на-Майне и Мюнхен, которые должны были совершиться в июле, из-за дефицита персонала. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы авиаперевозчика.

Авиакомпания Lufthansa отменит еще 2,2 тысячи рейсов
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Отмены касаются, в частности, рейсов по Германии и Европе, но не традиционных направлений отдыха, которые пользуются высокой популярностью в курортный сезон",

- сказали в компании.

Рейсы отменяют по нескольким причинам, в частности из-за погодных условий и повышенного уровня заболеваемости коронавирусом.

В Lufthansa добавили, что службы наземного обслуживания в аэропортах также страдают от нехватки персонала.

9 июня агентство Bloomberg со ссылкой на сообщение представителя авиакомпании Lufthansa сообщило, что в июле перевозчик отменит около 900 внутренних и европейских рейсов из-за дефицита персонала. Тогда в компании отметили, что возникшая потребность в сокращении рейсов - это следствие пандемии коронавируса. Европейские авиалинии стремятся увеличить количество мест и перелетов из-за выросшего спроса после отмены ограничений на поездки, которые длились два года с начала пандемии.

Новости путешествий,Lufthansa,
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