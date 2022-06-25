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1 час назад

На пляже российского города заметили гигантского удава

Lenta.ruиещё 1

На Советском пляже в Омске заметили гигантского 12-килограммового удава, отдыхающего у воды. Об этом сообщает портал Om1.ru.

На пляже российского города заметили гигантского удава
Фото: ShutterstockShutterstock

Так, власти российского города совместно с МЧС провели рейд по запрещенным местам для купания. В результате был обнаружен необычный нарушитель — удав по имени Цезарь.

Позже стало известно, что огромную змею желто-белого цвета регулярного выгуливает местный житель. По словам посетителей пляжа, Цезарь любит купаться в воде и ползать по песку. Несмотря на внушительный размер, удав абсолютно безобиден для людей.

В МЧС сочли нахождение Цезаря на пляже безопасным, так как он всегда плавает вдали от отдыхающих.

Ранее в июне дикий кабан выбежал на пляж в Испании и укусил женщину, которая не успела убежать от животного. Инцидент произошел на пляже Альфас-дель-Пи, расположенном в городе Аликанте. Позже кабана поймали полицейские.

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