Министр туризма рассказал о стоимости отдыха в Крыму

Как сообщили в пресс-службе Росавиации, временное ограничение полетов в 11 аэропортов РФ, в том числе в Крым, продлено до 30 июня. При этом добраться до полуострова можно альтернативными маршрутами. Ценообразование, как рассказал Волченко, динамическое. Чем ближе к дате выезда, тем выше может быть цена. Стоимость зависит и от класса поезда. «Если мы говорим о плацкартных вагонах, там порядка 3 500 рублей стоит в одну сторону, а если это купе, то от 5 тысяч. На билеты есть по определенным датам дефицит, мы обращали на это внимание федерального центра. В этом направлении проводится серьезная работа», – сказал министр курортов и туризма республики Крым. По его словам, около 30 % туристического потока формируется организованными туристами, которые покупают пакетированные туры. Волченко также подчеркнул, что есть тур с автобусными путешествиями, предложения с трансферов. Отель трех звезд с завтраками на двоих будет стоить порядка 30–35 тысяч рублей. «Через Крымский мост обеспечили порядка 60 % автомобильного сообщения. Сейчас это как минимум 65 %, поток растет. Туристов на автомобилях нельзя называть неорганизованными, потому что люди бронируют размещение в санаториях или отелях и доезжают туда на своем транспорте», – отметил министр. По его словам, в Крыму за последние 8 лет отремонтировали более 1 тысячи километров дорог, передает «Общественная служба новостей». «Мы приглашаем сюда туристов на автомобилях. Здесь есть и горная местность, есть южный берег, западное побережье, восточное. Они разные по природе, берегу, пляжам, по средствам размещения. Часто сейчас туристы бронируют несколько дней на южном берегу, потом переезжают», – сказал он. Такой вариант путешествия в настоящее время становится более популярным, заключил Волченко. Ранее «ФедералПресс» писал о том, куда стоит ехать тем, кто хочет купаться в теплом море. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press / globallookpress.com