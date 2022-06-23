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37 минут назад

«Документы смотрят с лупой»: россиянка рассказала о поездке в Грецию на автомобиле

TourDom

Туристка из Москвы Ольга Маркова поделилась с TourDom.ru личным опытом: вместе с супругом в конце мая – начале июня она съездила в Грецию на автомобиле. Никакого враждебного отношения туристы не почувствовали: в отелях, ресторанах, на заправках к ним относились приветливо. Однако контроль на границе стал более тщательным.

«Документы смотрят с лупой»
Фото: tourdom.rutourdom.ru

Маршрут пролегал через Литву, Польшу, Словакию, Венгрию, Сербию и Македонию, но лишь на границе с Грецией россияне столкнулись с повышенным вниманием.

«Мы каждый год ездили, просто в этот раз все документы с лупой проверили и все VIN номера на авто, всю машину проверили, а так всё вежливо и культурно»,

– прокомментировала Ольга.

Также туристка сообщила, что не встретила негативного отношения местных не только в Греции, но и в других странах, территорию которых она проезжала. Дорога на отдых, включая расходы на топливо для автомобиля Kia Sorrento и ночевки в гостиницах по пути, обошлась паре примерно в 60 тыс. руб.

В телеграм-канале «Крыша ТурДома» подписчики пишут, что в Греции к россиянам по-прежнему относятся хорошо, неприязни нет. «Мы сейчас в Греции! Все прекрасно! Никакой агрессии!» – отмечает в комментариях наша читательница.

Напомним, 23 июня в российском МИДе заявили, что Греция больше не является безопасной страной для российских туристов. Директор Четвертого Европейского департамента министерства Юрий Пилипсон сообщил, что имели место нападения на россиян, в том числе на детей, а также блокирование банковских счетов греческими банками.

Новости путешествий,Юрий Пилипсон,Ольга Маркова,МИД России,
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