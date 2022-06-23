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38 минут назад

Россияне нашли способ заработать во время путешествий на южные курорты

Lenta.ru

Российские туристы нашли способ частично компенсировать затраты на летний отпуск. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Россияне нашли способ заработать во время путешествий
Фото: Lenta.ruLenta.ru

С наступлением туристического сезона все больше россиян начали использовать отпуск в южных регионах как возможность дополнительного заработка — путешественники совмещают отдых и работу в сфере услуг. Отмечается, что на курортах зачастую платят по часам и не трудоустраивают официально.

По словам учительницы из Калужской области Татьяны Тетериной, она приехала в отпуск в Анапу и нашла вакансию в отеле на стойке регистрации. Днем девушка работает, а вечером отдыхает у моря. Она добавила, что приезжих сотрудников поощряют премиями и бесплатными экскурсиями.

При этом россияне признаются, что после такого отпуска начали задумываться об окончательном переезде на юг. Как рассказала бывшая жительница Нижневартовска Дарья Далиева, три года назад она отправилась в путешествие в Дагестан и не вернулась обратно. Сначала девушка работала гидом, а позже открыла собственную туристическую фирму.

Владислав Баскаков, переехавший в Дагестан из Санкт-Петербурга, устроился шеф-поваром в местное кафе. «Большой город требует от тебя выжимки, во всех смыслах этого слова. И когда ты приезжаешь сюда, ты понимаешь, что находишься в тишине, в неком спокойствии, равновесии, которое, в целом, и нужно человеку», — рассказал он.

Ранее в апреле британский сервис для бронирования отелей Hoo объявил о поиске сотрудника, который будет тестировать подушки в гостиницах. Как указано в описании вакансии, успешно прошедший отбор кандидат должен будет провести по два дня в 52 отелях Великобритании и поделиться впечатлениями о каждом из них.

Новости путешествий,Татьяна Тетерина,
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