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20 минут назад

В Сочи запретили купание в море из-за шторма

Lenta.ru

Пляжи в центральном районе Сочи на набережной «Маяк» закрыли для купания из-за шторма. Об этом сообщает РИА Новости.

В Сочи запретили купание в море из-за шторма
Фото: Lenta.ruLenta.ru

На береговой линии установлены красные и черные флаги, запрещающие купание в море. Как рассказал корреспондент агентства, сейчас на пляже никого нет, в городе идет сильный дождь.

Спасатель пляжа уточнил, что ограничения на купание продлятся до окончания штормового предупреждения. По данным гидрометцентра Краснодарского края, в настоящий момент шторм достигает отметки пять баллов.

Ранее в июне очевидцы сняли на видео шторм, который прошелся по побережью в Лазаревском районе Сочи. В результате разгула стихии оказались повреждены пляжные постройки. По предварительным данным, пострадавших нет.

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