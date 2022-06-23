Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+22° в 
USD 53.28EUR 55.83
Войти в почту
1 час назад

У россиян появилась еще одна возможность попасть в Европу

Lenta.ruиещё 1

После двухлетнего перерыва между Калининградом и Вильнюсом возобновляется автобусное сообщение. Об этом сообщается на сайте калининградского автовокзала.

У россиян появилась новая возможность попасть в Европу
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, со 2 июля у россиян появится еще одна возможность попасть в Европу — автобусы будут ходить в Литву с частотой один раз в неделю (по субботам), время отправления из Калининграда 10:15, прибытие в Вильнюс в 18:50. В обратном направлении транспорт будет следовать по воскресеньям в 11:00, прибытие в Калининград в 17:40.

Портал TourDom.ru отметил, что несмотря на то, что Литва в июне значительно ограничила автомобильное сообщение с Россией, действующие санкции не коснулись пассажирских перевозок.

Ранее в июне Чехия приостановила выдачу виз гражданам России и Белоруссии до марта 2023 года. Путешественники, которые уже имеют разрешения на долговременное пребывание в европейском государстве, могут подать документы о продлении данного разрешения в соответствии с установленным режимом.

Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители