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55 минут назад

Кабмин Чехии одобрил продление запрета на выдачу виз россиянам

TourDom

Власти Чехии приняли решение продлить действие постановления о невыдаче виз гражданам РФ до апреля 2023 года. Рассмотрение заявок на оформление вида на жительство также приостанавливается, сообщает издание České Noviny.

Чехия продлевает запрет на выдачу виз россиянам
Фото: tourdom.rutourdom.ru

Согласно информации, местное правительство поддержало соответствующее предложение МИД республики. Действие документа также распространяется и на граждан Беларуси.

Таким образом, заявления на получение ВНЖ в Чехии, поданные посольствами России или Беларуси, будут считаться недопустимыми в соответствии с чешским законодательством.

Уточняется, что нововведение не касается нынешних обладателей вида на жительство, они смогут продлить свой статус.

«Данная процедура будет проводиться в стандартном режиме, предусмотренном законом»,

– сообщили в пресс-службе МВД страны. Кроме того, документы на визы и ВНЖ будут по-прежнему приниматься от членов семей граждан ЕС.

Распоряжение также не относится к запросам о выдаче виз и разрешениям на долгосрочное пребывание иностранца, если оно «отвечает интересам Чешской Республики и этот интерес подтвержден МВД государства».

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