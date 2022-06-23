Чехия продлевает запрет на выдачу виз россиянам

Власти Чехии приняли решение продлить действие постановления о невыдаче виз гражданам РФ до апреля 2023 года. Рассмотрение заявок на оформление вида на жительство также приостанавливается, сообщает издание České Noviny.
Согласно информации, местное правительство поддержало соответствующее предложение МИД республики. Действие документа также распространяется и на граждан Беларуси.
Таким образом, заявления на получение ВНЖ в Чехии, поданные посольствами России или Беларуси, будут считаться недопустимыми в соответствии с чешским законодательством.
Уточняется, что нововведение не касается нынешних обладателей вида на жительство, они смогут продлить свой статус.
«Данная процедура будет проводиться в стандартном режиме, предусмотренном законом»,
– сообщили в пресс-службе МВД страны. Кроме того, документы на визы и ВНЖ будут по-прежнему приниматься от членов семей граждан ЕС.
Распоряжение также не относится к запросам о выдаче виз и разрешениям на долгосрочное пребывание иностранца, если оно «отвечает интересам Чешской Республики и этот интерес подтвержден МВД государства».