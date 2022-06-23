Чехия продлевает запрет на выдачу виз россиянам

Власти Чехии приняли решение продлить действие постановления о невыдаче виз гражданам РФ до апреля 2023 года. Рассмотрение заявок на оформление вида на жительство также приостанавливается, сообщает издание České Noviny.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Согласно информации, местное правительство поддержало соответствующее предложение МИД республики. Действие документа также распространяется и на граждан Беларуси.

Таким образом, заявления на получение ВНЖ в Чехии, поданные посольствами России или Беларуси, будут считаться недопустимыми в соответствии с чешским законодательством.

Уточняется, что нововведение не касается нынешних обладателей вида на жительство, они смогут продлить свой статус.

«Данная процедура будет проводиться в стандартном режиме, предусмотренном законом»,

– сообщили в пресс-службе МВД страны. Кроме того, документы на визы и ВНЖ будут по-прежнему приниматься от членов семей граждан ЕС.