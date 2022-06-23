Певица поделилась впечатлениями от поездки в Дагестан

«Этнический материал я собирала не только на территории проживания народов эрзя и мокша. Однажды, не без участия моего друга, в котором тоже течет эрзянская кровь, бойца MMA Владимира Минеева , я попала в Дагестан»,

«Я стояла в центре большого круга и рассказывала то, что знаю о традициях, а рядом со мной было множество людей. Они сидели и внимательно слушали, задавали вопросы. Кто-то из них спросил: "А что такое эрзя?" Я рассказала, что это этническая группа мордвы, а в ответ услышала: "Ой, а мы бывали в Мордовии! Персиками дорого торговали!"»,

Когда же дагестанцы поняли, что россиянка везде собирает фольклор, они стали звать ее в местные села, буквально организовав экспедицию по республике. «Дагестан — отличный пример взаимного существования разных народов на одной территории. Здесь множество национальностей — аварцы, лакцы, лезгины и многие другие. Сегодня для них общим языком служит русский, но они сумели сохранить и свои родные языки», — поделилась новыми знаниями Спиркина. Она отметила, что законы передачи традиций, фольклора в Дагестане те же, что и у эрзян, мокшан и других народов: все сохраняется до той поры, пока из цепи поколений не выпадает какое-то звено.