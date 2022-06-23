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21 минуту назад

Московская певица поделилась впечатлениями от поездки в Дагестан

Мослента

Своими впечатлениями от поездки в Дагестан с «Мослентой» поделилась столичная певица, лидер этно-группы OYME, исследователь и яркая представительница народа эрзя Ежевика Спиркина.

Певица поделилась впечатлениями от поездки в Дагестан
Фото: МослентаМослента

«Этнический материал я собирала не только на территории проживания народов эрзя и мокша. Однажды, не без участия моего друга, в котором тоже течет эрзянская кровь, бойца MMA Владимира Минеева, я попала в Дагестан»,

— рассказала Спиркина, отметив, что жители республики показались ей удивительными, очень интересными и любознательными людьми.

Собеседница «Мосленты» вспомнила занятный случай, произошедший с ней в Махачкале.

«Я стояла в центре большого круга и рассказывала то, что знаю о традициях, а рядом со мной было множество людей. Они сидели и внимательно слушали, задавали вопросы. Кто-то из них спросил: "А что такое эрзя?" Я рассказала, что это этническая группа мордвы, а в ответ услышала: "Ой, а мы бывали в Мордовии! Персиками дорого торговали!"»,

— поделилась московская певица.

Когда же дагестанцы поняли, что россиянка везде собирает фольклор, они стали звать ее в местные села, буквально организовав экспедицию по республике. «Дагестан — отличный пример взаимного существования разных народов на одной территории. Здесь множество национальностей — аварцы, лакцы, лезгины и многие другие. Сегодня для них общим языком служит русский, но они сумели сохранить и свои родные языки», — поделилась новыми знаниями Спиркина. Она отметила, что законы передачи традиций, фольклора в Дагестане те же, что и у эрзян, мокшан и других народов: все сохраняется до той поры, пока из цепи поколений не выпадает какое-то звено.

Ранее исследователь, создатель проекта «Забвение» Михаил Петров перечислил уничтоженные московские кладбища. С помощью сверки и наложения довоенных, а в ряде случаев и дореволюционных, карт на современные ему удалось максимально точно определить территории ряда бывших некрополей.

Новости путешествий,Владимир Минеев,Михаил Петров,
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