Популярные турецкие отели встали на стоп

Турагентства сообщают, что некоторые востребованные отели Турции стали недоступны для бронирования на ближайшие даты.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

«Оптимальные по соотношению цена-качество объекты уже давно на стопе, - написал в телеграм-канале «Крыша ТурДома» один из туристов. – На 7-10 июля сложно найти качественный вариант».

Действительно, ряд популярных отелей уже закрылись для продаж на эти даты, отмечают турагенты. «IC Green Palace на глубоких стопах, вплоть до августа. Akka Antedon распродана на первую половину июля, места появляются лишь ближе к концу месяца, - говорит турагент из Москвы Наталья Котельникова. - Bellis Deluxe в свободной продаже начиная с 12 июля, я недавно бронировала, в наличии были все виды номеров».

«Неплохую глубину продаж показывают Xanadu и Regnum, они хорошо заполнены до середины следующего месяца», – рассказывает Любовь Воронина («Слетать.ру»).

И все-таки ассортимент для выбора на июль достаточно широк. По данным «Слетать.ру», недоступны для заказа примерно два отеля из десяти. Однако чтобы найти подходящий вариант туристам, возможно, придется немного передвинуть даты поездки.

Редакция TourDom.ru выяснила, в каких популярных пятизвездочных отелях еще есть свободные номера на 7 июля. Оказалось, что на эту дату можно забронировать недельный тур в Alva Donna Exclusive Hotel & Spa (Белек), на двоих он обойдется в 223 тыс. руб. Доступен для заказа и Port Nature Luxury Resort Hotel & Spa на том же курорте. Неделя отдыха предлагается за 200 тыс. руб. Чуть позже, с 10 июля свободные номера появляются в Justiniano Club Park Conti в Аланье (149 тыс. руб. за неделю на двоих). С 12 числа становится доступным отель Bellis Deluxe (Белек, 228 тыс. руб.), с 13-го – Club Hotel Sera (Анталья, 159 тыс.руб.).