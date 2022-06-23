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1 час назад

Россиянин побывал в Киргизии и удивился неприлично дешевой еде

Lenta.ru

Российский тревел-блогер, побывавший в Киргизии, рассказал, что обед на местном рынке выходит в среднем в 37 сом (около 30 рублей). О способе экономно питаться он написал в личном блоге «TrueStory Travel» на платформе «Яндекс.Дзен».

Россиянин побывал в Киргизии и удивился дешевой еде
Фото: UnsplashUnsplash

Путешественник отметил, что в Киргизии большинство продуктов стоят дешево — исключение составляют только привозные товары, цены на которые примерно «как и везде». Однако уличную еду путешественник назвал «дешевой до неприличия». Так, он признался, что в некоторых случаях даже доплачивал продавцам, так ему было неудобно покупать блюда за «настолько бросовую цену».

«Например, купить пирожок с картошкой можно всего за 15 сом (12 рублей), а мороженое — и вовсе за 10 сом (восемь рублей). Стакан газированной воды, которую продавали на улице местные ребята, стоил всего пять сом (около четырех рублей). Друзья, вы когда последний раз хоть что-то покупали за четыре рубля?», — удивился автор блога.

Больше всего россиянин поразился киргизским бабушкам, которые продавали на рынке домашние продукты и готовые обеды. Так, порция мантов «с горкой» обошлась ему около 30 рублей — примерно в такую же цену вышел и шампур кебаба из говядины.

Ранее в мае этот же путешественник описал свои эмоции от поездки в Киргизию фразой «как будто прилетел с Луны». Он также рассказал о самых популярных вопросах от местных жителей — так, киргизам было интересно, лежит ли еще снег на улицах российских городов.

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