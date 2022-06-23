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1 час назад

Туристов на Байкал будут привлекать качественными дорогами

РИА "ФедералПресс"

На Байкал туристов привлекут в том числе и качественными дорогами. На это выделено почти 1,5 миллиарда рублей. Губернатор региона рассказал, какие отрезки трасс в приоритете.

Туристов на Байкал будут привлекать качественными дорогами
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Дороги на Байкал – это визитная карточка для туристов и популярные маршруты для местных жителей. Мы уделяем огромное внимание их приведению в нормативное состояние», – заявил губернатор Иркутской области.

По словам Игоря Кобзева, в этом году на капитальный ремонт 6 участков дорог, ведущих на Байкал, выделят 1 миллиард 400 миллионов рублей. Деньги поступят из различных бюджетов, в том числе и по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги». На эти средства отремонтируют 20 километров трассы Иркутск – Листвянка, 13 километров трассы до Большого Голоустного, и 27 километров дорог в Баяндаевском и Ольхонском районах, в том числе и на острове Ольхон.

Ранее «ФедералПресс» рассказывал о том, что в столице Сахалина дорожники отрапортовали о том, что уже заканчивают ремонт дорог.

Новости путешествий,Игорь Кобзев,
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