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2 часа назад

Названы безопасные для отдыха россиян балканские страны

Lenta.ruиещё 6

МИД России призвал туристов выбирать для безопасных поездок на Балканский полуостров Турцию, Сербию или Боснию и Герцеговину (БиГ). Об этом в интервью ТАСС заявил директор Четвертого Европейского департамента дипведомства Юрий Пилипсон.

Названы безопасные для отдыха балканские страны
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Представитель МИД напомнил, что большинство балканских стран включено правительством России в перечень недружественных. По этой причине дипломат призвал туристов подходить к выбору направления для отдыха «трезво и взыскательно».

«Не видим противопоказаний для посещения стран региона, не вошедших в упомянутый список, — Турции, Сербии, Боснии и Герцеговины. Конечно, и тут известная осмотрительность не повредит»,

— назвал безопасные для россиян балканские направления Пилипсон.

Директор Четвертого Европейского департамента МИД также посоветовал путешественникам перед поездкой «учитывать полезные советы на сайтах МИД России, Департамента Ситуационно-кризисного центра, консульского информационного портала, Ростуризма». Кроме того, Пилипсон порекомендовал заранее скачать мобильное приложение дипведомства «Зарубежный помощник» и записать адреса и контактные телефоны российских загранучреждений.

Ранее директор Четвертого Европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон рассказал о поступающих в ведомство сообщениях о фактах дискриминации и агрессии в отношении граждан России в Греции и назвал страну небезопасной для отдыха туристов. Позже директор Tez Tour Греция Димитрис Харитидис прокомментировал обвинения в русофобии, отметив, что ко всем путешественникам относятся «дружелюбно и гостеприимно».

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