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13 минут назад

Туристам в Европе пригрозили штрафами за захват лежаков полотенцами и сон у моря

Lenta.ru

Туристическая индустрия Испании пытается избавиться от репутации «европейской столицы вечеринок», вводя новые штрафы для отдыхающих. На перечень ограничений обратили внимание в Daily Mail.

Туристам в Европе пригрозили штрафами за захват лежаков полотенцами и сон у моря
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, испанский регион Коста-дель-Соль объявил, что будет пресекать проведение «скандальных» девичников и мальчишников — для этого туристические квартиры и отели планируется снабдить устройствами по мониторингу шума. Власти Балеарских островов, куда входят знаменитая Ибица и Майорка, ограничили количество бесплатных алкогольных напитков в гостиницах «все включено» до шести в день на человека. Кроме того, отдельные провинции запретили продажу алкоголя по ночам и акции в барах.

Кроме того, с июля популярные курорты Испании начнут наказывать туристов, захватывающих лежаки полотенцами — денежное взыскание составит 25 фунтов стерлингов (1,6 тысячи рублей). Штрафы также грозят путешественникам, решившим заснуть на пляже в Валенсии — 1,3 тысячи фунтов стерлингов (87 тысяч рублей). Пресекаться будут и прогулки в бикини по городским улицам — 250 фунтов стерлингов (16,7 тысячи рублей) и справление нужды в море — 645 фунтов стерлингов (43,2 тысячи рублей).

Отмечается, что Испания ежегодно привлекает на свои курорты «непропорционально большое» количество британских туристов.

Ранее в Национальном институте статистики Испании подсчитали, что в течение летнего сезона страна может лишиться около миллиона российских туристов: потери от их отсутствия составят 1,4 миллиарда евро. Отмечалось, что россияне тратят на отдыхе больше остальных наций — около 175 евро в сутки. Для сравнения: немцы тратят 138 евро, а французы — 99 евро.

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