С начала 2023 года Абхазия отменит курортный сбор — парламент республики принял соответствующий законопроект в первом чтении. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что в настоящее время сбор для иностранных граждан, которые находятся в Абхазии больше трех дней, составляет 30 рублей. При этом, по словам представителя президента в парламенте Нателлы Ломия, его оформление обходится гораздо дороже.

Она рассказала, что в 2021 году курортный сбор пополнил бюджет республики всего на 5,6 миллиона рублей, в этом году — на 736 тысяч рублей.