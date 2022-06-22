Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+29° в 
USD 53.28EUR 55.83
Войти в почту
36 минут назад

Российский турпоток в Турцию в мае сократился на 62,4% по сравнению с маем 2019 года

FBM.ru

Из-за нехватки рейсов российский турпоток в Турцию уменьшился на 62,4%, если сравнить с маем допандемийного 2019 г. Соответствующая информация была опубликована на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Российский турпоток в Турцию в мае сократился на 62,4%
Фото: FBM.ruFBM.ru

Как отмечают специалисты, сейчас на турецких курортах можно наблюдать перераспределение ключевых въездных рынков. В частности, на первой позиции по прибытиям в страну оказалась Германия — 494 тыс. визитов, что на 20% больше показателей 2019 г. Второе место принадлежит Великобритании, откуда было совершено 395 тыс. поездок, прирост составил 27,6%.

Замыкает тройку лидеров Россия с 362 тыс. прибытий — это на 62,4% меньше, чем в мае 2019 г. Было также отмечено, что тогда каждый 4-й турист в Турции был из России, сейчас — только каждый 10-й. В АТОР подчеркивают, что потеря турпотока из России происходит не из-за снижения спроса на направление, а по причине дефицита авиаперевозки.

При этом эксперты заявляют, что в июне ситуация может измениться — прежде всего благодаря расширению полетной программы из регионов.

Не так давно в АТОР назвали оптимальную стоимость семейного отдыха в Турции с размещением в 5-звездочных отелях «все включено». Путевка с вылетом из Москвы на 10 дней обойдется в 250-275 тыс. руб. для семьи из трех человек, в 315-320 тыс. — для семьи из четырех человек.

Новости путешествий,Ассоциация туроператоров России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители