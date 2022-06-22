Российский турпоток в Турцию в мае сократился на 62,4%

Из-за нехватки рейсов российский турпоток в Турцию уменьшился на 62,4%, если сравнить с маем допандемийного 2019 г. Соответствующая информация была опубликована на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Как отмечают специалисты, сейчас на турецких курортах можно наблюдать перераспределение ключевых въездных рынков. В частности, на первой позиции по прибытиям в страну оказалась Германия — 494 тыс. визитов, что на 20% больше показателей 2019 г. Второе место принадлежит Великобритании, откуда было совершено 395 тыс. поездок, прирост составил 27,6%.

Замыкает тройку лидеров Россия с 362 тыс. прибытий — это на 62,4% меньше, чем в мае 2019 г. Было также отмечено, что тогда каждый 4-й турист в Турции был из России, сейчас — только каждый 10-й. В АТОР подчеркивают, что потеря турпотока из России происходит не из-за снижения спроса на направление, а по причине дефицита авиаперевозки.

При этом эксперты заявляют, что в июне ситуация может измениться — прежде всего благодаря расширению полетной программы из регионов.