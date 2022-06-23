Собака во время отпуска хозяев сбежала из отеля домой

Собака, которую хозяева из американского штата Канзас оставили в отеле для животных на время отпуска, сбежала оттуда и самостоятельно пришла домой. Об этом сообщает CTV News.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Семейная пара из американского штата Канзас отправилась в отпуск в Лас-Вегас. На время отъезда они отвезли своего питомца, пса по кличке Декстер, в отель для животных.

Во время отпуска американцы неожиданно получили уведомление от умной камеры, установленной на двери их дома. Владельцы животного были в шоке, когда поняли, что собака сбежала из гостиницы и самостоятельно вернулась домой.

Проверив трансляцию в реальном времени с камеры наблюдения, пара обнаружила, что Декстер сидит под дверью, скребется и скулит. На записи слышно, как владелец собаки Джереми Хенсон пытается успокоить расстроенного питомца, пока на место едут сотрудники отеля для собак, чтобы забрать Декстера обратно.