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10 минут назад

«Мандарину негде упасть»: туристы жалуются на пробки на границе с Абхазией

TourDom

На российско-абхазской границе образовались гигантские очереди из туристов. В среду в социальных сетях начали появляться видео с контрольно-пропускного пункта Псоу, где зафиксировано столпотворение из желающих перейти КПП.

«Мандарину негде упасть»
Фото: tourdom.rutourdom.ru

«Мандарину негде упасть», – так комментирует происходящее очевидец. По его словам, подобная ситуация на границе наблюдается уже несколько дней, и, судя по всему, в ближайшее время никак не изменится.

На кадрах видно, что в очередях стоят и те, кто въезжает в Абхазию на личных автомобилях, и автобусы с туристами. «Вроде говорили, что они что-то там облегчат, чтобы все желающие быстрее могли пройти границу. И вот опять та же толпа, как и обычно», – резюмирует один из читателей.

Действительно, накануне первый зампредседателя Комитета ГД по делам СНГ Казбек Тайсаев заявил, что пропускная способность КПП на российско-абхазской границе будет расширена. В первую очередь для туристических автобусов. Кроме того, планируется открыть дополнительный пункт проезда в Абхазию, который должен разгрузить действующие.

Однако, по словам наблюдателей, когда данные меры в итоге будут реализованы – неизвестно. Очевидно, что о них стоило задуматься еще до начала турсезона.

Новости путешествий,Госдума,
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