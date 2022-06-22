Россиян предупредили о главных рисках отдыха в Европе

Европейская авиаотрасль оказалась не готова к летнему сезону. В АТОР предупредили россиян, желающих отдохнуть в Европе, что они могут столкнуться с проблемами, касающимися, прежде всего, перелетов.

Фото: Inc-News Inc-News

Отмечается, что большая часть европейских авиаперевозчиков во время пандемии распустила многих сотрудников, и к нынешнему летнему сезону столкнулись с острым дефицитом кадров.В связи с этим во многих основных воздушных гаванях континента сильно замедлен процесс оформления, что заставляет людей проводить в аэропортах многие часы.