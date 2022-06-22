Россиян предупредили о главных рисках отдыха в Европе

Европейская авиаотрасль оказалась не готова к летнему сезону. В АТОР предупредили россиян, желающих отдохнуть в Европе, что они могут столкнуться с проблемами, касающимися, прежде всего, перелетов.
Отмечается, что большая часть европейских авиаперевозчиков во время пандемии распустила многих сотрудников, и к нынешнему летнему сезону столкнулись с острым дефицитом кадров.В связи с этим во многих основных воздушных гаванях континента сильно замедлен процесс оформления, что заставляет людей проводить в аэропортах многие часы.
Настоящие столпотворения уже не раз отмечались в Мадриде, Барселоне, Брюсселе, Берлине, Париже, Дублине и Лондоне. АТОР также предупреждает о том, что российские путешественники, рискнувшие лететь в Европу, должны быть готовы не только к огромным очередям в аэропортах, но и к сбоям в расписании самолетов.