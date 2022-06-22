Россиянка заявила, что каспийский курорт «не хуже Турции»

Россиянка побывала на курорте в казахском городе Актау и описала его фразой «не хуже Турции». Впечатлениями от отдыха она поделилась в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По словам туристки, из Москвы до каспийского курорта она долетела за два с половиной часа, а отель, в котором она остановилась, находился в 50 километрах от аэропорта.

Она рассказала, что в Турции есть такой же отель, однако проживание в нем обошлось бы ей минимум на 42 тысячи рублей дороже.

В публикации говорится, что женщине понравился песчаный и просторный пляж, а также прозрачная вода в Каспийском море. Туристка также сообщила, что в настоящее время температура воды составляет около 22 — 23 градусов. К тому же, по ее словам, отдыхающим не нужно пытаться заранее занимать шезлонги, поскольку всем хватает места.

Женщина особо выделила обширную анимационную программу и питание в отеле. Она отметила, что на курорте действовала система «все включено»: отдыхающим подавали морепродукты, рыбу, мясо, а также популярные блюда российской кухни, включая сельдь под шубой.

Путешественница добавила, что рядом с ее гостиницей находился местный парк развлечений Tetysblu, а также аквапарк с 19 горками.