Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+22° в 
USD 54.71EUR 57.46
Войти в почту
1 час назад

У россиян появилась еще одна бюджетная возможность попасть в Европу

TURIZM.RU

Бюджетная авиакомпания SunExpress, базирующаяся в Анталье, увеличила количество рейсов между аэропортами Турции и Венгрии, запустив еженедельное авиасообщение с Измиром.

У россиян появилась бюджетная возможность попасть в Европу
Фото: TURIZM.RUTURIZM.RU

Столичный венгерский аэропорт имени Ференца Листа в Будапеште теперь готов предоставить пассажирам 8 356 кресел еженедельно в направлении Турции. К имеющимся емкостям в Анталию и Стамбул добавился третий по численности населения турецкий город Измир на западе страны.

Приняв в прошлом месяце почти 1,1 миллиона пассажиров, аэропорт Будапешта достиг нового максимума с начала пандемии. С пассажиропотоком в 12 раз выше, чем в том же месяце прошлого года, Будапешт еще больше расширил свою маршрутную сеть, объявили начало прямого сообщения с Измиром по субботам. Воздушные ворота Венгрии, таким образом, сегодня отправляют прямые рейсы по 122 направлениям, в том числе, теперь и с SunExpress.

На маршруте протяженностью 1 201 километр будет использоваться парк самолетов Boeing 737–800, и эксперты считают, что анталийский перевозчик не столкнется с прямой конкуренцией на этой линии. В первую очередь, за счет низких цен. Билет из Измира до Будапешта на 25 июня с гарантированными 30 кг багажа обойдется всего в 69,99 евро.

Таким образом, «ворота в Европу» через Венгрию, бесперебойно действовавшие во время пандемии, похоже, открываются вновь — ранее на регулярке получалось очень дорого.

Новости путешествий,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители