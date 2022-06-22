У россиян появилась бюджетная возможность попасть в Европу

Бюджетная авиакомпания SunExpress, базирующаяся в Анталье, увеличила количество рейсов между аэропортами Турции и Венгрии, запустив еженедельное авиасообщение с Измиром.

Фото: TURIZM.RU TURIZM.RU

Столичный венгерский аэропорт имени Ференца Листа в Будапеште теперь готов предоставить пассажирам 8 356 кресел еженедельно в направлении Турции. К имеющимся емкостям в Анталию и Стамбул добавился третий по численности населения турецкий город Измир на западе страны.

Приняв в прошлом месяце почти 1,1 миллиона пассажиров, аэропорт Будапешта достиг нового максимума с начала пандемии. С пассажиропотоком в 12 раз выше, чем в том же месяце прошлого года, Будапешт еще больше расширил свою маршрутную сеть, объявили начало прямого сообщения с Измиром по субботам. Воздушные ворота Венгрии, таким образом, сегодня отправляют прямые рейсы по 122 направлениям, в том числе, теперь и с SunExpress.

На маршруте протяженностью 1 201 километр будет использоваться парк самолетов Boeing 737–800, и эксперты считают, что анталийский перевозчик не столкнется с прямой конкуренцией на этой линии. В первую очередь, за счет низких цен. Билет из Измира до Будапешта на 25 июня с гарантированными 30 кг багажа обойдется всего в 69,99 евро.