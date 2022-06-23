Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+22° в 
USD 53.28EUR 55.83
Войти в почту
42 минуты назад

Россияне массово устремились отдыхать летом в два региона страны

Lenta.ruиещё 1

В отелях Алтайского края и республики Алтай наблюдается дефицит мест на остаток летнего сезона — спрос на отдых по двум направлениям вырос за год на 20 процентов. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Россияне устремились отдыхать на Алтай
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам представителей туроператоров, чартеры прилетают в Горно-Алтайск полностью загруженными — Красноярск, Екатеринбург и Москва стали городами-лидерами в продаже туров. Увеличение спроса повлияло и на дефицит мест в гостиницах. Так, многие турбазы и гостиницы в регионе практически полностью заполнены до конца лета, в частности объекты высокого уровня в горном Алтае и на популярном курорте Белокуриха (Алтайский край).

Как объяснили эксперты, на интерес к Алтаю повлияли сложности с зарубежными поездками и увеличение доступных вариантов внутренней авиаперевозки. Кроме того, россияне массово устремились в регион благодаря программе кешбэка за туры по стране.

«Последняя программа кешбэка распространялась на туры до конца июня. Туристов заинтересовала возможность отдохнуть на Алтае со скидками. В итоге у нас уже в апреле были закрыты места вообще во всех группах на Алтай на июнь», — рассказали АТОР в компании «Мастерская Путешествий».

Ранее в июне сообщалось, что россияне не готовы променять отдых на Алтае и на Байкале на заграницу, поскольку считают природные красоты на родине более привлекательными. Отмечалось, что путешественники думают, что российские города зачастую уступают зарубежным, в то время как природа в стране более впечатляющая, чем за рубежом.

Новости путешествий,Российские туроператоры,Все включено,Билеты в Крым,Ассоциация туроператоров России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители