Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+29° в 
USD 54.71EUR 57.46
Войти в почту
56 минут назад

Турист побывал на пляжном курорте Европы и назвал его «коричневой грязной жижей»

Lenta.ru

Турист вместе с семьей побывал на дорогом пляжном курорте в Великобритании и назвал его «коричневой грязной жижей». Своими впечатлениями он поделился на тревел-форуме, сообщает Daily Star.

Турист назвал курорт Европы «коричневой грязной жижей»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Отмечается, что путешественник выбрал для отдыха Уэстон-сьюпер-Мэр — курортный город в Северном Сомерсете, расположенный на берегу Бристольского залива. По словам отдыхающего, синоптики в дни отпуска предсказывали 29 градусов тепла. Однако вместо этого дул холодный ветер, в результате чего его дети сильно замерзли в первый день отдыха.

В публикации говорится, что мужчина остался недоволен качеством обслуживания и уровнем комфорта на европейском курорте.

«Повсюду была грязь. Море в лучшем случае напоминает септик, сам курорт — коричневую грязную жижу. Это явно не то, что мы ожидали от Английской Ривьеры. Отели старые, при этом цены на них грабительские», — пожаловался он.

По словам британца, теперь он с семьей мечтает отправиться отдыхать на Крит или в Грецию, поскольку считает, что поездка на эти курорты обойдется в два раза дешевле.

Однако многие пользователи не согласились с отзывом путешественника. Они писали, что остались довольны отдыхом на курорте, отмечали чистоту и красоту песчаного пляжа, а также сообщали, что там много мест, где можно поесть и выпить.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители