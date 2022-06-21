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2 часа назад

В Сочи открылся оборудованный по экологическим стандартам пляж

Lenta.ru

В поселке Дагомысе недалеко от Сочи открыли самую широкую набережную после реконструкции, оборудованную по экологическим стандартам. Об этом сообщает «Вести Сочи».

В Сочи открылся оборудованный по эко-стандартам пляж
Фото: Lenta.ruLenta.ru

На участке площадью 500 квадратных метров проведены масштабные работы — была заменена вся коммунальная инфраструктура и брусчатка, а прогулочная зона увеличилась в два раза благодаря модернизации кафе и торговых точек.

Отмечается, что на пляже используется мебель из переработанного пластика, проведено дополнительное озеленение, а также размещены урны для раздельного сбора отходов. Для удобства отдыхающих установлены камеры хранения, детские и спортивные площадки. Пляж получил высшую оценку качества от Ростуризма.

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