В Сочи открылся оборудованный по эко-стандартам пляж

В поселке Дагомысе недалеко от Сочи открыли самую широкую набережную после реконструкции, оборудованную по экологическим стандартам. Об этом сообщает «Вести Сочи».

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На участке площадью 500 квадратных метров проведены масштабные работы — была заменена вся коммунальная инфраструктура и брусчатка, а прогулочная зона увеличилась в два раза благодаря модернизации кафе и торговых точек.