Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+25° в 
USD 54.71EUR 57.46
Войти в почту
17 минут назад

Туристов в Сочи предупредили о сильных штормах

TourDom

Главное управление МЧС по Краснодарскому краю объявило штормовое предупреждение в Сочи. С 22 по 25 июня в городе ожидаются сильные дожди, ливни с грозами, градом, шквалистыми усилениями ветра до 22 метров в секунду. Соответствующее сообщение размещено на сайте ведомства.

Туристов в Сочи предупредили о сильных штормах
Фото: tourdom.rutourdom.ru

Кроме того, из-за повышения уровня воды в местных реках не исключается образование селей, поэтому при движении на дорогах стоит обращать внимание на общую ситуацию. Также на Черном море в районе курорта не исключено образование смерчей.

В связи с этим МЧС рекомендуют местным жителям и туристам воздержаться от отдыха вблизи воды, не выходить пока в море, а также не оставлять автомобили вблизи деревьев и рекламных конструкций.

«МЧС России обращает внимание гостей Краснодарского края о необходимости соблюдения мер безопасности. В случае чрезвычайных ситуаций нужно звонить по номерам экстренных оперативных служб»,

- говорится в сообщении.

По данным Gismeteo, неблагоприятная погода в Сочи может сохраниться вплоть до июля. Синоптики прогнозируют постоянные ливни, местами с грозами и сильный ветер. Только в начале следующего месяца атмосферный фронт позволит вернуться на курорт солнцу, а осадки прекратятся.

Новости путешествий,МЧС России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители