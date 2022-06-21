Туристов в Сочи предупредили о сильных штормах

Главное управление МЧС по Краснодарскому краю объявило штормовое предупреждение в Сочи. С 22 по 25 июня в городе ожидаются сильные дожди, ливни с грозами, градом, шквалистыми усилениями ветра до 22 метров в секунду. Соответствующее сообщение размещено на сайте ведомства.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Кроме того, из-за повышения уровня воды в местных реках не исключается образование селей, поэтому при движении на дорогах стоит обращать внимание на общую ситуацию. Также на Черном море в районе курорта не исключено образование смерчей.

В связи с этим МЧС рекомендуют местным жителям и туристам воздержаться от отдыха вблизи воды, не выходить пока в море, а также не оставлять автомобили вблизи деревьев и рекламных конструкций.

«МЧС России обращает внимание гостей Краснодарского края о необходимости соблюдения мер безопасности. В случае чрезвычайных ситуаций нужно звонить по номерам экстренных оперативных служб»,

- говорится в сообщении.