Желающих поехать в Европу предупредили о рисках

Ассоциация туроператоров России (АТОР) разместила на своем интернет-портале предостережение для россиян, планирующих поездки в Европу.

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В публикации отмечается, что европейская авиаотрасль оказалась не подготовленной к летнему сезону. По информации экспертов, за время пандемии коронавирусной инфекции в европейских авиакомпаниях и аэропортах были уволены многие сотрудники. И в настоящее время ощущается значительный дефицит кадров. В частности, говорится, что с подобными сложностями уже столкнулись авиагавани в Мадриде, Барселоне, Брюсселе, Берлине, Париже, Дублине и Лондоне.

В АТОР отметили, что туристам следует быть готовыми к сбоям в расписании рейсов и к очередям в аэропортах. При этом одна из самых критичных ситуаций наблюдается в Амстердаме, где «в разгар летнего сезона отменяют до 100 рейсов в день».