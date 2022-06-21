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2 часа назад

В Швеции состоялся первый в истории полет полностью на экологически чистом топливе

ТАСС

Первый в истории полет самолета полностью на экологически чистом авиационном топливе (SAF) прошел в Швеции. Экспериментальный перелет двухмоторного турбовинтового самолета ATR 72-600 был проведен совместно франко-итальянским производителем авиационной техники ATR, шведской авиакомпанией Braathens и финской энергокомпанией Neste. Об этом сообщает во вторник Neste.

Совершен первый в мире перелет на безопасном топливе
Фото: ТАССТАСС

"После более чем 100 лет коммерческих полетов на керосине [авиация] находится на пороге новой эры", — заявил исполнительный директор ATR Стефано Бортоли.

По словам главы компании, до этого уже была проведена серия полетов, в которых только один из двигателей работал на экологически чистом авиационном топливе. Его использование позволяет сократить выбросы парниковых газов до 80%, уточняется в пресс-релизе Neste.

В организации полета также принимали участие шведская компания Swedavia, управляющая десятью самыми загруженными аэропортами Швеции, и американский производитель авиационных двигателей Pratt & Whitney.

Самолет вылетел из аэропорта в городе Мальмё и приземлился в аэропорту Бромма в Стокгольме. Полет длился около 1 часа 20 минут. На борту находились два пилота и механик.

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