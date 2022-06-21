В круиз по Каспию ежегодно будут отправляться 30 тыcяч туристов

Из Астрахани круизным маршрутом на четырехпалубном лайнере «Петр Великий» по странам Каспия с заходом в четыре порта ежегодно смогут отправляться 30 тысяч человек. Об этом сообщает ТАСС.

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«Со стороны наших прикаспийских партнеров также есть заинтересованность в запуске круизов, поэтому видим хорошие перспективы для реализации проекта. Но необходимо разработать единую дорожную карту, определить список международных туроператоров и, прежде всего, подготовить необходимую инфраструктуру для приема и обслуживания судов и пассажиров»,

По его словам, для развития этого направления региона направили инициативу в федеральный центр по строительству в Астрахани морского вокзала, в настоящий момент идет подготовка инвестиционной декларации по объекту.