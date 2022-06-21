Россиянам назвали число доступных для прямых перелетов стран

Глава Минтранса Виталий Савельев заявил, что в настоящий момент российские авиакомпании выполняют прямые рейсы в 11 стран. Число доступных направлений глава ведомства назвал в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 24».

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По словам Савельева, сейчас в Россию летают 32 зарубежных авиаперевозчика из 22 стран. Он отметил, что в 2022 году отечественные авиакомпании планируют перевезти около 90 миллионов пассажиров внутри страны и еще 20 миллионов — за границу.

«Это много, потому что в прошлом году, когда не было еще этих санкций, да, в таком объеме, мы перевезли 87,5 миллиона человек внутри России», — заявил Савельев и подчеркнул, что на объемы перевозки также влияет закрытие ряда аэропортов на юге страны.

Глава Минтранса добавил, что почти все российские воздушные суда перешли в отечественный реестр. Сейчас российский авиапарк составляет 1272 самолета, из которых 1148 — пассажирские. При этом он заявил, что иностранные лайнеры не были экспроприированы, а перевозчики продолжают аккумулировать лизинговые платежи в рублях.