В Испании подсчитали потери от отсутствия туристов-транжир

В течение летнего сезона Испания может лишиться около миллиона российских туристов — такие данные приводит Национальный институт статистики страны. Об этом сообщает газета El Mundo.

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В королевстве подсчитали, что в 2019 году россияне принесли турбизнесу значительную долю дохода, поскольку на отдыхе среднестатистический гражданин России тратил около 175 евро в сутки. Для сравнения немец — 138 евро, а француз — 99 евро. В целом за сезон путешественники из России приносили в испанский бюджет порядка 1,2 миллиарда евро.

Аналитики в Испанском институте туризма сообщили, что потери от отсутствия россиян составят 1,4 миллиарда евро. По их словам, без путешественников из России страдают и смежные с туризмом сферы.

По сведениям El Mundo, казна не досчитается гораздо меньшей суммы — 83 миллионов евро. При этом в туристической отрасли уверены, что эта цифра явно занижена, передает портал «Турдом».