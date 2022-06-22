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47 минут назад

В Татарстане появится новый курорт

Lenta.ruиещё 2

В Татарстане в 2023 году приступят к строительству нового курорта «Лаишево». На реализацию проекта будет выделено 25 миллиардов рублей, из них 15 миллиардов — средства инвесторов и корпораций, а еще 10 — средства, которые надеются получить из госбюджета, пишет ТАСС.

В Татарстане появится новый курорт
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Первый заместитель гендиректора корпорации «Туризм.РФ» Денис Секачев уточнил, что на территории нового курорта планируется разместить гостиницы, глэмпинги, гостевые дома и дома на воде, а также центр активных видов спорта. По его словам, мастер-план развития экокурорта примут во II квартале следующего года.

Предполагается, что появление курорта увеличит турпоток в республику на 600 тысяч человек в год, подняв показатель до 900 тысяч к 2030 году. Площадь курорта составит 311,4 га.

Ранее сообщалось, что россиянка побывала на курорте в казахском городе Актау и описала его фразой «не хуже Турции».

Новости путешествий,Денис Секачев,
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