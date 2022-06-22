Туроператоры предложили расширить субсидии на чартеры по России

Российские туроператоры предложили расширить субсидии на чартеры по РФ и отменить "правило паритета" по Турции. Об этом сообщает пресс-служба АТОР.

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Как отмечается в сообщении, с предложениями выступил вице-президент АТОР и заместитель генерального директора туроператора Fun&Sun Александр Сирченко на совещании в Минтрансе, где обсуждались вопросы увеличения пассажиропотока.

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"В Fun&Sun считают, что правительство могло бы поддержать субсидиями блоки мест на регулярной перевозке, что позволило бы расширять ассортимент доступных программ по России за счет включения новых регионов",

- отмечается в сообщении.

Также данная мера, подчеркнул Сирченко, будет способствовать увеличению продолжительности туристического сезона - например, в начале лета или осенью, когда имеющийся турпоток не позволяет обеспечить полную загрузку чартера. Важной мерой для развертывания успешных чартерных туристических программ внутри РФ Александр Сирченко считает выстраивание координации между туроператорами и авиаперевозчиками в рамках реализации субсидируемых рейсов в регионы России с целью планирования доступных туристических программ.

Сейчас туроператоры планируют чартерные программы по России, но часто предложения регулярной перевозки впоследствии (в результате демпинга) оказываются дешевле, чем стоимость кресла, которую те же перевозчики предлагают туроператору. "Туроператоры разрабатывают чартерные программы, но, зная заранее о планах регулярных перевозчиков об увеличении количества рейсов на направлении, могли бы изначально готовить программы на базе регулярной перевозки, и в то же время помогать авиакомпаниям загружать борта", - сказал Сирченко.

В Fun&Sun также предложили подключить к реализации чартерных программ малую авиацию и вертолетные перевозки через механизм субсидирования. Речь идет об отдельных регионах, таких как Республика Саха (Якутия), Красноярский край, Тюменская область, Республика Бурятия, Хабаровский край, Камчатский край, Сахалинская область и т. п. Это, по мнению экспертов Fun&Sun, позволит сформировать доступные программы в локации, с которыми не налажено транспортное сообщение по причине отсутствия автомобильных дорог или удаленности от аэропортов, куда возможно добраться воздушным путем.

Уход от правила "паритета"

Сирченко также отметил, что в туротрасли считают важным в целях обеспечения достаточного количества авиаперевозки на турецкие курорты в период летнего туристического сезона привлекать к выполнению международных рейсов из аэропортов РФ авиаперевозчиков дружественных стран, летающих в Россию. Взамен российские авиаперевозчики могли бы по код-шерингу выполнять рейсы в данные дружественные страны. Такая мера, подчеркнул заместитель генерального директора Fun&Sun, позволит в условиях ограниченной доступности южных морских курортов России обеспечить потребность россиян в летнем пляжном отдыхе на турецких курортах, снимет нагрузку с транспортной инфраструктуры Краснодарского края и Республики Крым.