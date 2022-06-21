Пассажирку обвинили в криминальном поведении из-за наряда

Пользователи соцсетей обвинили пассажирку самолета в «криминальном поведении» из-за ее неподобающего наряда. Один из попутчиков снял поведение незнакомки на видео и выложил в Twitter. Об этом сообщает The Daily Star.

Фото: lenta.ru lenta.ru

На кадрах видно, как путешественница, одетая в пижамные штаны, топ с короткими рукавами и носки, добирается до своего сидения у окна, перешагивая через остальных пассажиров.

«Она прыгала через остальных все семь часов полета», — пожаловался автор видео.

Многие согласились с тем, что женщина вела себя отвратительно. Однако некоторые пользователи вступились за пассажирку.

«Если это самое криминальное поведение, которое вы видели на рейсе, то очевидно, что вы мало летали», — писали они.