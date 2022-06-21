Названы самые безопасные страны для отдыха в 2022 году

При подведении результатов исследования учитывался целый ряд показателей. Прежде всего, это качество воды для купания в местных водоемах, уровень медицинского обслуживания и успешность борьбы с преступностью. Из этих данных складываются итоговые результаты по каждой стране и выводится окончательная оценка безопасности мест для отдыха в 2022 году.

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Швейцария

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Согласно результатам, Швейцария является самой безопасной страной для посещения в этом году с коэффициентом безопасности 88,3. Швейцария имеет лучшее качество здравоохранения из всех 29 европейских стран, проанализированных в исследовании — 893 из 1 000 согласно Euro Health Consumer Index, за ней следуют Дания (885) и Нидерланды (883).

Кроме того, Швейцария занимает шестое место в рейтинге по лучшему качеству водоемов для купания, причем 93 процента рек и озер получили отличные оценки. Лучше только у Кипра — 100%, Австрии и Греции — 98%, Мальты — 97% и Хорватии — 96%. Это данные Европейского агентства по окружающей среде.

Еще один важный параметр — уровень загрязнения воздуха твердыми частицами диаметром 2,5 микрометров. По концентрации пыли Швейцария занимает десятое место в списке, а вот уровень преступности, по данным Евростата, очень низкий по сравнению с другими странами — 5,7 на миллион, что составляет 50 убийств в 2019 году. Ниже только у Словении — 4,8.

Словения

Словения, согласно результатам исследования, — вторая по безопасности страна для поездок с показателем 82,3.

При среднем уровне загрязнения — 13,3 и качестве медицинской помощи, оцененной в 678 баллов, с водными ресурсами в стране полный порядок — 85 процентов из них оценены как отличные. Для тех, кто ищет идеальное место для знакомства или, напротив, для самостоятельного отдыха, Словения очень подходит.

Португалия

Португалия — третья по безопасности страна Европы этим летом с коэффициентом 82,1. Деля второе место со Швейцарией и Германией по превосходному качеству воды — 93 процента, Португалия занимает четвертое место по качеству воздуха, имея один из самых низких показателей загрязнения воздуха — 7,1 после Финляндии, Эстонии и Швеции. По качеству здравоохранения Португалия занимает десятое место.

Австрия

С общим показателем индекса 81,4 Австрия занимает четвертое место в рейтинге в 2022 году. Страна имеет один из самых высоких показателей качества воды для купания — 98 процентов получили идеальные оценки, и занимая седьмое место по качеству здравоохранения — 799, согласно Индексу здоровья потребителей), после Швеции — 800 и Финляндии — 839.

Число преступления также невелико по сравнению с другими странами, оно составляет 8,2 на миллион человек.

Германия