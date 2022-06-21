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53 минуты назад

Тигрица согнала туристов с излюбленного места в Приморье

Свободная пресса

В Приморском крае на территории Сихотэ-Алинского заповедника обосновалась тигрица. В месте ее обитания проходят популярные туристические маршруты.

Тигрица согнала туристов с излюбленного места в Приморье
Фото: unsplashunsplash

«Она здесь обосновалась, стала хозяйкой урочища Благодатное. Поэтому в ближайшее время нам предстоит выбрать ей имя. Подумаем, как это лучше и интереснее сделать. И так как самец здесь есть, надеюсь, что эта парочка порадует нас полосатым потомством»,

– рассказала РИА Новости директор Сихотэ-Алинского заповедника Светлана Сутырина.

Спугивать тигров не будут. Они для ученых значительно важнее туристов. Питания для тигров в этом районе – диких копытных – более чем достаточно.

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