Тигрица согнала туристов с излюбленного места в Приморье

В Приморском крае на территории Сихотэ-Алинского заповедника обосновалась тигрица. В месте ее обитания проходят популярные туристические маршруты.
«Она здесь обосновалась, стала хозяйкой урочища Благодатное. Поэтому в ближайшее время нам предстоит выбрать ей имя. Подумаем, как это лучше и интереснее сделать. И так как самец здесь есть, надеюсь, что эта парочка порадует нас полосатым потомством»,
– рассказала РИА Новости директор Сихотэ-Алинского заповедника Светлана Сутырина.
Спугивать тигров не будут. Они для ученых значительно важнее туристов. Питания для тигров в этом районе – диких копытных – более чем достаточно.