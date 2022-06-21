Тигрица согнала туристов с излюбленного места в Приморье

«Она здесь обосновалась, стала хозяйкой урочища Благодатное. Поэтому в ближайшее время нам предстоит выбрать ей имя. Подумаем, как это лучше и интереснее сделать. И так как самец здесь есть, надеюсь, что эта парочка порадует нас полосатым потомством»,