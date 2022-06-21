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1 час назад

Первый за 30 лет поезд отправился из Душанбе в Ташкент

Мир24

Первый за три десятилетия поезд отправился из Душанбе в Ташкент в понедельник в 18:37 по местному времени (16:37 мск). Отправляющихся этим рейсом пассажиров встречали на вокзале музыкой и цветами, сообщает ТАСС.

Первый за 30 лет поезд отправился из Душанбе в Ташкент
Фото: Мир24Мир24

Отбывающий состав провожали в торжественной обстановке – у входа в здание вокзала музыканты на национальных инструментах исполняли танцевальные мелодии.

«Общее количество пассажиров, которые едут первым рейсом, – 210 человек, среди них есть журналисты, ветераны-железнодорожники и наши граждане, которые хотят навестить своих родственников в Узбекистане», – сообщил агентству сотрудник вокзала Бахриддин Саидов.

Он добавил, что в пути предусмотрено несколько остановок – в Регаре, Денау, Карши, Самарканде, Джизаке и Гулистане. На них поезд, рассчитанный на 500-600 человек, пополнится другими пассажирами.

Одна из пассажирок данного поезда рассказала, что очень рада возобновлению железнодорожного сообщения между странами и с семьей едет в Ташкент навестить родственников.

«Это так удобно и, конечно, поездом ехать гораздо дешевле, чем самолетом, давно мы ждали», – заключила женщина.

Поезд по маршруту Душанбе – Ташкент будет курсировать еженедельно, отправляясь из столицы Таджикистана по понедельникам и прибывая на станцию назначения днем во вторник.

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